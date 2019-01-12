СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-12T11:55:13+03:00

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В Сочи подели итоги работы всех служб в новогодние праздники. Так с 29 декабря по 8 января на курорте проверяли торговые точки, места общепита, коммунальные службы и санаторно-курортную сферу.

- Каждый день на дежурство выходили по 20 волонтёров, которые следили за общественным транспортом города, - сообщил сайту «КП»-Кубань» вице-мэр Сочи Сергей Юрченко. – Количество транспорта в праздники превысило прошлогодние показатели на 9%. На Красную Поляну за новогодние каникулы приехали 145 тысяч автомобилей. Общественным транспортом перевезено более 175 тысяч пассажиров. «Ласточками» воспользовались 123407 человек. Ещё 52 518 пассажиров перевез городской транспорт..

Всего в новогодние каникулы Сочи посетило более полумиллиона туристов. Из них 362 470 человек побывали в горах Красной Поляны. Это почти на 4, 5 тысячи человек больше, чем было в прошлом году. В прибрежном кластере отдохнули 145 420 туристов.

Серьезных нарушений за праздники зафиксировано не было. Правда, нашли нарушения в магазинах города. В Сочи проверили 42 торговые точки и в 23 из них были проблемы с торговлей алкоголем.