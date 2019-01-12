2019-01-12T12:41:02+03:00
Происшествия

Полиция прекратила три уголовных дела о нападении на активистов Greenpeace на Кубани

Об этом заявил адвокат
Варвара ДЫМ
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Адвокат международной правозащитной группы Александр Попков сообщил у себя на странице в Фейсбук о том, что МВД прекратили три дела о нападении на активистов Грипнпис на Кубани.

На добровольных пожарных Гринпис напали в Краснодарском крае с 8 на 9 сентября 2016 года. Двое активистов тогда вернулись на базу. В ту ночь через забор перелезли восемь мужчин в масках и избили специалиста по природоохранному законодательству Михаила Крейндлина и добровольца из Забайкальского края Андрея Поломошнова.

Три года полиция вела проверку и вот адвокат сообщил ее результаты.

- Полиция не смогла установить нападавших, дела прекращены в связи с истечением срока давности, - сообщил Попков.

Речь идет от трех уголовных делах, которые были возбуждены после нападения на активистов Гринпис. Это дела по статьям: 158 УК РФ («Кража»), 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Полиция пока заявления адвоката не комментирует.

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