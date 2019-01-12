56 спортплощадок открыли в 2018 году в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-12T12:58:40+03:00

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В мэрии Краснодара подвели спортивные итоги 2018 года.

Так в прошлом году спортсмены города взяли свыше 4300 наград в различных соревнованиях.

- На 40 тысяч чловек увеличилось число горожан, которые занимаются физической культурой и спортом. Всего почти 450 тыс. краснодарцев ведут спортивный образ жизни. Только в испытаниях комплекса ГТО участвовали свыше 24 тыс. жителей города, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

В 2018 году активно открывали и спортивные площадки – всего их появилось 56. 9 из них - муниципальные. Остальные построили бизнесмены, при возведении жилых комплексов. Например, застройщик возвел тренажерный комплекс в новой школе на улице Героя Яцкова, что в Губернском микрорайоне крайцентра. Появился боксерский зал в доме по улице Старокубанской, 109. У «Олимпа» построили новую воркаут площадку.

- Всего на сегодняшний день в распоряжении горожан – 1449 спортивных сооружений. В их числе - 564 многофункциональные спортивно-игровые площадки, 439 из которых - муниципальные, 318 спортивных залов, из них 81 – в частной собственности, кроме того, в городе - 22 крытых бассейна, 14 футбольных манежей, 5 футбольных полей, - пояснили в мэрии.