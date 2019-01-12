2019-01-12T14:09:30+03:00
Происшествия

В центре Новороссийска случилось массовое ДТП, виновник скрылся

Полиция ищет водителя, который устроил аварию на улице Советов
Варвара ДЫМ
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Авария в Новороссийске. Фото: ДТП НовороссийскАвария в Новороссийске. Фото: ДТП Новороссийск
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Авария случилась в Новороссийске рано утром 12 января. На часах было 04:30, когда на улице Советов «Опель» врезался в «семерку». Как рассказывают очевидцы, иномарка двигалась по улице Советов со стороны улицы Революции 1905 года в направлении Новороссийской республики

- Возле дома №49 по улице Советов водитель «Опеля» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «семеркой», - рассказывают очевидцы ДТП. – Удар был такой сильный, что «семерку» отбросило влево на припаркованную «двенадцатую» и ВАЗ-2107 перевернулся.

Как сообщают очевидцы, водителя «семерки» увезли в больницу. А виновник аварии сбежал с места ДТП. Полиция сейчас ищет водителя «Опеля».

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