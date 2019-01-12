2019-01-12T16:21:40+03:00
Звезды

В Сочи стартовал Международный фестиваль КВН

Варвара ДЫМ
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Фестиваль КВН стартовал в СочиФестиваль КВН стартовал в Сочи
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В Сочи 12 января стартовал юбилейный Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019». Он будет идти на курорте до 25 января. В списке участников - 620 команд. Есть веселые и находчивые и из Краснодарского края. Сам просмотр всех команд-участников пройдет в два этапа, а уже 24 января объявят участников телевизионных лиг Международного союза КВН.

Участников фестиваля ждут встречи со звездами КВН, мастер-классы, записи ТВ программ. А еще в рамках мероприятия выберут «Мисс КВН», пройдет турнир «Что? Где? Когда?».

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