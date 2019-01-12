2019-01-12T20:20:16+03:00
Общество

В Новороссийске пройдут соревнования по спортивным бальным танцам

Приедут на них и ребята из Казани и Крыма
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Турнир «Хрустальная туфелька» стартует в Новороссийске 13 января. Ожидается, что участвовать в нем будут более 400 ребят.

- Кроме кубанских танцоров, на соревнования приедут дети из Ставропольского края, а также Москвы, Крыма и Казани, - сообщили сайту «КП»-Кубань организаторы турнира.

Сами соревнования пройдут в несколько этапов. Для детей в категории 10-11 лет, и для участников постарше – от 14 до 15 лет. Соревнования по спортивным бальным танцам будут длиться три дня. Начало в 09.00 в здании Морского вокзала. Всех желающих посмотреть на танцы здесь ждут совершенно бесплатно.

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