2019-01-12T16:36:17+03:00
Общество

Через Кубань идет южно-балканский циклон

Он несет ливни и сильный ветер
Варвара ДЫМ
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На Кубань надвигается циклонНа Кубань надвигается циклонФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Погода все никак не хочет радовать жителей Кубани. Зарядившие еще в прошлом году дожди пока не прекращаются, хоть и стали менее сильными.

- Но ждать улучшения погоды не стоит, - сказали сайту «КП»-Кубань» в краснодарском гидрометцентре. – На наш регион надвигается южно-балканский циклон, он принесет дожди и сильный ветер. Порывы ветра в это время будут достигать 17 метров в секунду.

Больше всего достанется Черноморскому побережью. В Туапсе и Сочи прогнозируют ливни и усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. Кроме того, возможен снег. Из-за обильных осадков из берегов могут выйти реки.

- Циклон будет проходить через Кубань 12 -14 января, в это время стоит быть особенно внимательным на дорогах и отказаться от поездки в горы, - говорят в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Стихнет ветер только к 15 января, но из-за перепадов температур утром возможен туман.

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