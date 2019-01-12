Крещение 2019 в Сочи: на курорте оборудуют 10 мест для купаний

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-12T16:49:45+03:00

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Крещение 2019 в Сочи начнут отмечать в ночь на 19 января. Чтобы верующие окунулись в иордань и были полностью в безопасности, на курорте оборудуют 10 мест для купаний. На них будут дежурить спасатели, медики и казаки. Все точки оснастят лестницами, чтобы людям было удобно заходить и выходить из воды.

- Места проведения обряда освящения воды и омовения определены во всех четырёх районах Сочи, - рассказали в администрации курорта.

Главная купель города будет оборудована на пляже в Ривьера. В Адлере – верующие смогут искупаться на территории Троце-Георгиевского женского монастыря и на пляже «Чайка». В Лазаревском районе предусмотрено пять мест для омовений, в Хосте – два.

Где окунуться в Сочи:

Адлерский район, ул. Кирова, 22-а. В на 19 января Крещения будет проводиться на пляже «Чайка» с 23:00 до 02:00.

Троице-Георгиевский женский монастырь, Адлерский район, с. Лесное,

ул. Мира, 25. Купание в купеле на территории монастыря

Приход храма Преображения Господня, Хоста, ул. Шоссейная, 9-а, купание в районе пляжа санатория «Кристалл».

Приход храма Святой Равноапостольной Нины, Хостинский район, село Пластунка, ул. Леселидзе, 50-а, купание в реке Сочи в районе базы отдыха «Благое».

Приход храма Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, г. Сочи, ул. Виноградная 18, купание в районе пляжа «Ривьера».

Приход храма Святого велико-мученика Пантелеймона, Сочи, ул. Волжская, 15, купания в районе «Корыта» (река Западный Дагомыс).

Приход храма Рождества Богородицы, Сочи, пос. Лазаревское, ул. Шевченко, 1, купание в реке Псезуапсе в районе гостиницы «Багратион».

Приход храма Святой Равноапостольной Нины, Сочи, Лазаревский район, п. Головинка, Переулок Центральный, купание в районе пляжа Головинки;

Епархиальный монастырь Православная обитель «Крестовая пустынь», Лазаревский район, пос. Солох-аул, ул. Кошмана, 10, купание в источнике.

Приход храма Святых царственных великомучеников военного санатория «Чемитоквадже», Лазаревский район, Батумское шоссе, купание в районе реки Каткова Щель.