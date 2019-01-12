2019-01-12T17:15:54+03:00
Общество

В Новороссийске пропала пожилая женщина

Она ушла из дома и не вернулась
Варвара ДЫМ
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Нина Солодунова - ее ищут родственникиНина Солодунова - ее ищут родственники
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11 января 76-летняя жительница Новороссийска Нина Солодунова вышла из дома по улице Дзержинского и не вернулась. Где находится женщина – неизвестно. Родственники обратились в полицию. Подключились к поискам и волонтеры.

- Утром она вместе со своим мужем вышла подышать воздухом. Она сказала, что пошла прогуляться и направилась в сторону улицы Куникова. Дедушка думал, что она прогуляется тут по месту и вернется. Спустя некоторое время он пошел искать, но ее уже нигде поблизости не было, - рассказыват внуки женщины. - У бабушки бывают провалы в памяти. Это уже второй случай ее пропажи, но до этого она сама вернулась до вечера.

В тот день Нина Александровна была в черном пальто с капюшоном, бордовых брюках и в белых теплых сапогах. Рост женщины – 163 см, она среднего телосложения с карими глазами. Волосы – светлые.

- Ели кому что-либо известно об этой женщине, звоните в полицию по телефонам: 02, с мобильного - 102, а также по телефону 8-938-51-29-804, - говорят в УВД Новороссийска.

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