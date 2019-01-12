2019-01-12T18:03:56+03:00
Общество

152 тонны апельсинов запретил ввозить Россельхознадзор в порт Новороссийска

В партии товара нашли личинки средиземноморской плодовой мухи
Варвара ДЫМ
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Две партии апельсинов, весом 152 тонны, прибыли в порт Новороссийска из Египта. Когда санитарные врачи осмотрели груз, пускать его на Кубань не стали – в ящиках нашли средиземноморскую плодовую муху.

- Это карантинный объект, ввоз товаров с ним запрещен в нашу страну, - пояснили в Россельхознадзоре Кубани. - Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Всю партию специалисты апельсинов вернули обратно. Карантинный объект на Кубань не попал.

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