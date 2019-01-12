2019-01-12T17:15:37+03:00
Общество

В кубанской колонии открыли цех по производству мясных и рыбных консервов

Находится он в Апшеронском районе
Варвара ДЫМ
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Фото: УФСИН России по Краснодарскому краюФото: УФСИН России по Краснодарскому краю
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Новый цех открылся в исправительной колонии №9, которая находится в Апшеронском районе. Здесь заключенный производят тушенку и рыбные консервы.

- Цех разделен на несколько участков: приема и складирования сырья, предварительной обработки, мойки и стерилизации, автоклавирования, взвешивания, и упаковки готовой продукции, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службу УФСИН Краснодарского края. - На сегодняшний день на производстве трудятся более 10 осужденных в две смены.

На заводе уже изготовлено более 40 тонн тушенки и переработано более 10 тонн рыбы. Готовой продукцией будут питаться не только сами заключенные, консервы станут поставлять и в кубанские организации.

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