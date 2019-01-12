2019-01-12T18:49:45+03:00
Общество

В Новороссийске в подвале дома нашли пропавшую женщину

Бабушка потерялась еще 11 января
Варвара ДЫМ
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76-летняя жительница Новороссийска Нина Солодунова76-летняя жительница Новороссийска Нина Солодунова
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76-летняя жительница Новороссийска Нина Солодунова пропала еще 11 января. Она вместе с мужем вышла на улицу подышать воздухом, оставила супруга на скамейке, а сама пошла гулять. Но обратно так и не вернулась. Женщину искали родственники, полиция и волонтеры. Но нашли только на следующий день в подвале многоэтажки, в которой и живет Солодунова.

- Бабушку нашел ее муж, - рассказали внуки женщины. - У нее провалы в памяти и она не смогла найти дорогу домой. Каким-то образом она смогла добраться до подвала нашего дома, где и просидел несколько часов. Правда, мы ее в этом подвале искали еще накануне, но тогда не было бабушки там.

Вместе с волонтерами семья искала женщину до пяти утра. А когда рассвело, супругу нашел ее муж.

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