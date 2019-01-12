2019-01-12T19:22:07+03:00
Общество

В Сочи сообщили о лавинопасности и усилении ветра

Непогоду прогнозируют до вечера 14 января
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В горах Сочи с шести вечера 12 января до этого же времени 14 числа сохраняется лавиноопасность. Поэтому туристов и жителей курорта просят в это время не ходить в горы выше 1500 метров.

- В горах выше 500 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 «Адлер - Красная Поляна» - нелавиноопасно, - сообщают в администрации курорта.

Кроме того, в Сочи до 18:00 13 января прогнозируют усиленный ветер, порывы которого будут достигать до 15 м/с.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, - говорят в мэрии курорта и прост в случае ЧП звонить по номеру 112.

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