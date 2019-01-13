В Павловском районе в аварии один человек погиб, пятеро в больнице

СЕГОДНЯ 00:42 2019-01-13T00:43:49+03:00

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Полиция проводит проверку по факту аварии, которая случилась 12 января в 20:30 в Павловском районе на 14-го километре автодороги «Кавказ».

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- По предварительным данным, 41-летний мужчина на «Рено» столкнулся с «Фольксвагеном», которым управлял 47-летний водитель. Авто попало в лобовое столкновение.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате ДТП на месте скончалась пассажир «Рено» - 71-летняя женщина. В больницу с тяжелыми травмами увезли водителя автомобиля и двоих его пассажиров – 17-летнего парня и 71-летнюю женщину. Водитель «Фольксвагена» и его пассажир так же находятся в больнице.