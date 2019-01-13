В Туапсинском районе объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-13T09:20:43+03:00

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До 14 января в Туапсинском районе специалисты прогнозируют ухудшение погоды: ливни, усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, заморозки и налипание снега. Возможен подъем уровня воды в реках и гололед.

- В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегу рек, у моря, запрещено выходить или выезжать в горы, в гололед необходимо быть внимательными на дорогах и, по возможности, не пользоваться личным автотранспортом, - сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

О любых происшествиях сообщайте по телефонам: 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, с мобильного – 010, 101, 8(861)-268-64-40.