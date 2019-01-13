2019-01-13T10:04:08+03:00
Общество

На Кубани жители поселка Прогресс обратились к Путину возле Крымского моста

Они оставили плакат с обращением
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: группа Вконтакте "Полезная Тамань"ФОТО: группа Вконтакте "Полезная Тамань"
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Об этом стало известно из соцсетей. Неизвестные вывесили желтый плакат примерно 2 на 3 метра.

На нем написано: «Путин! Спаси жителей Прогресса от слива химикатов, губернатор Кондратьев бездействует, глава района Бабенков молчит!»

О том, кто все-таки вывесил обращение, пока неизвестно.

«КП» следит за развитием событий.

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