На Кубани жители поселка Прогресс обратились к Путину возле Крымского моста
Они оставили плакат с обращением
ФОТО: группа Вконтакте "Полезная Тамань"
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Об этом стало известно из соцсетей. Неизвестные вывесили желтый плакат примерно 2 на 3 метра.
На нем написано: «Путин! Спаси жителей Прогресса от слива химикатов, губернатор Кондратьев бездействует, глава района Бабенков молчит!»
О том, кто все-таки вывесил обращение, пока неизвестно.
«КП» следит за развитием событий.
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