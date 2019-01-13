В Новороссийске на пляж выбросило мертвого дельфинёнка

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-13T10:45:11+03:00

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Новороссиец гулял по пляжу и едва не пропустил мимо крохотного дельфина, который лежал за горами прибрежного мусора. Сначала горожанин подумал, что дельфиненка еще можно спасти, но было уже поздно. Млекопитающее лежало на пляже несколько дней. Его успели поклевать чайки.

- К сожалению, я обнаружил совсем крохотного дельфинчика уже поздно, - цитирует новороссийца один из городских пабликов в соцсетях.- Его поклевали чайки. Скорее всего, дельфина сдуло ветром, но мог бы он выжить, если бы не этот беспорядок на пляже? Неужели сложно нанять двух дворников, чтобы они потихоньку следили за чистотой на косе в течение всего года. Тогда, возможно, всегда спасали бы маленьких дельфинов?