2019-01-13T10:45:11+03:00
Общество

В Новороссийске на пляж выбросило мертвого дельфинёнка

Находку обнаружил на пляже Алексино местный житель
Андрей ГОРЕЛОВ
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Непонятно, сколько времени дельфиненок пролежал на пляжеНепонятно, сколько времени дельфиненок пролежал на пляжеФото: Личный архив героя публикации
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Новороссиец гулял по пляжу и едва не пропустил мимо крохотного дельфина, который лежал за горами прибрежного мусора. Сначала горожанин подумал, что дельфиненка еще можно спасти, но было уже поздно. Млекопитающее лежало на пляже несколько дней. Его успели поклевать чайки.

- К сожалению, я обнаружил совсем крохотного дельфинчика уже поздно, - цитирует новороссийца один из городских пабликов в соцсетях.- Его поклевали чайки. Скорее всего, дельфина сдуло ветром, но мог бы он выжить, если бы не этот беспорядок на пляже? Неужели сложно нанять двух дворников, чтобы они потихоньку следили за чистотой на косе в течение всего года. Тогда, возможно, всегда спасали бы маленьких дельфинов?

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