2019-01-13T11:34:39+03:00
Общество

В Краснодаре огромный пес искусал ребенка

Нападение случилось в СНТ Дружба [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Евгения ГусеваФОТО: Евгения ГусеваФото: архив КП
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В ролике показано, как подросток проходил вдоль ворот в частном сектора, и на него неожиданно выскакивает со двора собака и начинает кусать.

Мальчика сносит большой черный пес, животное набросилось на него, начало кусать и тащить за собой. Из дома выбежал хозяин собаки и оттащил пса от ребенка. После нападения у подростка остались сильные раны. Возможно, если бы не теплая одежда и не реакция хозяина, то собака нанесла бы еще больше укусов.

Очевидец видео сказал, что хозяева собаки предложили подростку 5000 рублей и кулек конфет.

В Краснодаре на мальчика напала собака.Андрей ГОРЕЛОВ

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