В Краснодаре огромный пес искусал ребенка

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-13T11:34:39+03:00

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В ролике показано, как подросток проходил вдоль ворот в частном сектора, и на него неожиданно выскакивает со двора собака и начинает кусать.

Мальчика сносит большой черный пес, животное набросилось на него, начало кусать и тащить за собой. Из дома выбежал хозяин собаки и оттащил пса от ребенка. После нападения у подростка остались сильные раны. Возможно, если бы не теплая одежда и не реакция хозяина, то собака нанесла бы еще больше укусов.

Очевидец видео сказал, что хозяева собаки предложили подростку 5000 рублей и кулек конфет.