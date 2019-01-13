Губернатор Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-13T11:44:07+03:00

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Как отметил в поздравлении Вениамин Кондратьев, оперативная, достоверная информация всегда имела ключевое значение для жизни общества. У кубанской прессы богатые история и традиции. Журналистов края отличают мастерское владение словом, неравнодушие к проблемам родного региона.

- Благодаря развитию технологий сегодня внимание аудитории привлекают интернет-блоги, сообщества в социальных сетях. Тем не менее, работа журналиста по-прежнему крайне востребована. Людям необходим ваш профессиональный анализ и умелая подача материала, - говорится в тексте. - Вы поднимаете острые темы и добиваетесь решения наболевших проблем, радеете за благополучие своего города, района, станицы. Примите слова благодарности за честное и беспристрастное освещение событий, за глубину суждений, за ту ответственность, с которой вы выполняете свой гражданский долг и стремитесь соответствовать высокому званию журналиста.