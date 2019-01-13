2019-01-13T12:43:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре ночью сгорела машина

Пожар случился на улице Яна Полуяна
Андрей ГОРЕЛОВ
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Почему машина загорелась, пока неясноПочему машина загорелась, пока неясноФото: Архив КП
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Пламя охватило автомобиль около часа ночи. Через 20 минут пожарные потушили огонь.

- В 1:13 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о загорании автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МС края. - Прибыв на место пожара, силы и средства спасателей установили, что произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. В 1:20 пожар удалось локализовать, а через минуту полностью устранить. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

В Краснодаре сгорела машина.Андрей ГОРЕЛОВ

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