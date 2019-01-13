В Краснодаре ночью сгорела машина
Пожар случился на улице Яна Полуяна
Почему машина загорелась, пока неясноФото: Архив КП
Изменить размер текста:
Пламя охватило автомобиль около часа ночи. Через 20 минут пожарные потушили огонь.
- В 1:13 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о загорании автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МС края. - Прибыв на место пожара, силы и средства спасателей установили, что произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. В 1:20 пожар удалось локализовать, а через минуту полностью устранить. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.
В Краснодаре сгорела машина.Андрей ГОРЕЛОВ
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»