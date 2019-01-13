2019-01-13T13:31:37+03:00
Спорт

У игрока ФК «Краснодар» родилась дочь

«Быки» поздравили защитника со знаменательным событием
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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В семье защитника «Краснодара» Сергея Петрова произошло радостное событие – рождение дочери.

- От всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Сергея и его супругу, желаем их семье счастья и благополучия, а маленькой Ксении Сергеевне – расти здоровой и радовать родителей, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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