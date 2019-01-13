У игрока ФК «Краснодар» родилась дочь
«Быки» поздравили защитника со знаменательным событием
ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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В семье защитника «Краснодара» Сергея Петрова произошло радостное событие – рождение дочери.
- От всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Сергея и его супругу, желаем их семье счастья и благополучия, а маленькой Ксении Сергеевне – расти здоровой и радовать родителей, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
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