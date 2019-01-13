2019-01-13T14:52:43+03:00
Происшествия

Непогода на Кубани: может подтопить Туапсе и Сочи

Об этом сообщают в краевом МЧС
Андрей ГОРЕЛОВ
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Сильные ливни могут подтопить Туапсе и СочиСильные ливни могут подтопить Туапсе и СочиФото: архив КП
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На Кубани ожидаются сильные дожди. Больше всего непогода ударит по прибрежным районам: Туапсе, Лазаревское, Сочи.

- До 14 января из-за прогноза ливней на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных и опасных явлений, - сообщает пресс-служба МЧС края. - Возможно выпадение осадков от 40 до 65 миллиметров за трое суток.

Из-за выпадения снега в горном кластере Сочи возрастает риск схода снежных лавин. До 15 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно.

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