Непогода на Кубани: может подтопить Туапсе и Сочи
Об этом сообщают в краевом МЧС
Сильные ливни могут подтопить Туапсе и СочиФото: архив КП
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На Кубани ожидаются сильные дожди. Больше всего непогода ударит по прибрежным районам: Туапсе, Лазаревское, Сочи.
- До 14 января из-за прогноза ливней на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных и опасных явлений, - сообщает пресс-служба МЧС края. - Возможно выпадение осадков от 40 до 65 миллиметров за трое суток.
Из-за выпадения снега в горном кластере Сочи возрастает риск схода снежных лавин. До 15 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно.
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