2019-01-13T16:14:37+03:00
Спорт

Спортсмены Краснодара завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира

Всего на соревнованиях краснодарские атлеты добились свыше 4300 наград
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Если в 2017 году краснодарцы взял 2150 медалей, а в этом 2018 им удалось увеличить этот показатель в два раза. Стоит отметить, что на 40 тысяч увеличилось число горожан, которые занимаются спортом. Всего почти 450 тысяч краснодарцев ведут спортивный образ жизни.

- В 2018 году краснодарские спортсмены завоевали свыше 4300 наград на соревнованиях регионального, Всероссийского и международного ровней, что вдвое больше, чем в 2017 году, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. - В их числе - 32 медали чемпионатов и первенств Европы и мира.

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