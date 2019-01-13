Крупный пожар в Краснодаре: эвакуировали 6 человек
Огонь уничтожил магазины одежды, ткани и фурнитуры [видео]
ФОТО: Паблик "ЧП Краснодар"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Пожар начался в обед на улице Красной в торговых павильонах. 13 января в 12:40 к месту возгорания прибыли спасатели. Через пять минут специалисты выяснили, что горел чердак площадью 100 квадратных метров.
- В 13:31 спасатели локализовали пожар на площади 150 квадратных метров. А через полчаса пламя полностью потушили. Эвакуировали 6 человек, - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России. В ликвидации последствий пожара участвовало 67 человек и 26 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар в Краснодаре.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар»