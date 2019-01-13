2019-01-13T17:51:39+03:00
Спорт

ГК «Кубань» победила «Лаврик» в Кубке ЕГФ

Встреча закончилась со счетом 32:26 в пользу «желто-зеленых»
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ГК "Кубань"ФОТО: ГК "Кубань"
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13 января во Дворце спорта «Олимп» «Кубань» сыграла против норвежского «Лаврика» в рамках Кубка ЕГФ.

Хозяева одолели гостей в непростом поединке. Норвежки постоянно преследовали "Кубань". Вся встреча проходила с преимуществом хозяек в 1-3 мяча. Но в концовке игры все-таки удалось сломить соперника и увеличить преимущество до 5 голов.

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