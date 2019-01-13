2019-01-13T18:56:17+03:00
Происшествия

В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу

Из-за ливней нарушена работа транспорта [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Движение транспорта затрудненоДвижение транспорта затрудненоФото: Архив "КП"
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Очевидец снял ролик, где видно, что вода поднялась уже до половины автомобильного колеса. Водяная преграда застала водителей на подъезде к железнодорожному вокзалу Адлера. Затруднено движение.

На Кубани продолжаются сильные дожди. Больше всего непогода ударила по прибрежным районам: Туапсе, Лазаревское, Сочи.

- До 14 января из-за прогноза ливней на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных и опасных явлений, - сообщает пресс-служба МЧС края. - Возможно выпадение осадков от 40 до 65 миллиметров за трое суток.

На курорте продолжает действовать режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями. По требованию главы города все службы продолжают работать в усиленном режиме.

В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу.

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