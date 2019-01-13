Под Новороссийском в ДТП погибла девушка, и пострадали 5 человек

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-13T19:19:59+03:00

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Авария с участием двух машин произошла на 10 километре трассы «Новороссийск - Керченский пролив».

- По предварительным данным, мужчина в Kia Rio вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП от полученных травм погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Kia. С места аварии в городскую больницу были доставлены оба водителя и 3 пассажира Hyundai», - рассказали в пресс-службе краевого МВД.