Под Новороссийском в ДТП погибла девушка, и пострадали 5 человек
Авария произошла в ночь на 13 января
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД края
Изменить размер текста:
Авария с участием двух машин произошла на 10 километре трассы «Новороссийск - Керченский пролив».
- По предварительным данным, мужчина в Kia Rio вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП от полученных травм погибла 19-летняя пассажирка автомобиля Kia. С места аварии в городскую больницу были доставлены оба водителя и 3 пассажира Hyundai», - рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»