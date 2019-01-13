2019-01-13T19:49:19+03:00
Происшествия

В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома

На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Михаил ДзиковскийФОТО: Михаил Дзиковский
Изменить размер текста:

Обрушилось противооползневое сооружение во дворе общежития и повредило теплотрассу. Из-за этого в трех домах нарушено теплоснабжение.

- От оперативного дежурного ЕДДС города Сочи поступила информация о разрушении опорной стены из фундаментных блоков на придомовой территории по адресу переулок Павлова, 8А. Повреждена теплотрасса, в трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - сообщает пресс-служба администрации города. Оползень повредил трубу диаметром 5 сантиметров. На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго». Сроки ремонта теплотрассы уточняем.

ФОТО: Михаил Дзиковский

ФОТО: Михаил Дзиковский

Оползень в Сочи.

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию
В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Под Новороссийском в ДТП погибла девушка, и пострадали 5 человек
В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу
ГК «Кубань» победила «Лаврик» в Кубке ЕГФ
Крупный пожар в Краснодаре: эвакуировали 6 человек
Спортсмены Краснодара завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира
Непогода на Кубани: может подтопить Туапсе и Сочи
В Краснодаре загорелся торговый павильон
У игрока ФК «Краснодар» родилась дочь
В Краснодаре ночью сгорела машина
Губернатор Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником
В Краснодаре огромный пес искусал ребенка
В Новороссийске на пляж выбросило мертвого дельфинёнка
На Кубани жители поселка Прогресс обратились к Путину возле Крымского моста
В Сочи до 22 января будет идти дождь
В Туапсинском районе объявлено штормовое предупреждение
В Павловском районе в аварии один человек погиб, пятеро в больнице
В Новороссийске пройдут соревнования по спортивным бальным танцам
В Сочи сообщили о лавинопасности и усилении ветра
В Новороссийске в подвале дома нашли пропавшую женщину
152 тонны апельсинов запретил ввозить Россельхознадзор в порт Новороссийска
В Новороссийске пропала пожилая женщина
В кубанской колонии открыли цех по производству мясных и рыбных консервов
Крещение 2019 в Сочи: на курорте оборудуют 10 мест для купаний
Через Кубань идет южно-балканский циклон
В Сочи стартовал Международный фестиваль КВН