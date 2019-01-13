В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-13T19:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Обрушилось противооползневое сооружение во дворе общежития и повредило теплотрассу. Из-за этого в трех домах нарушено теплоснабжение.

- От оперативного дежурного ЕДДС города Сочи поступила информация о разрушении опорной стены из фундаментных блоков на придомовой территории по адресу переулок Павлова, 8А. Повреждена теплотрасса, в трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - сообщает пресс-служба администрации города. Оползень повредил трубу диаметром 5 сантиметров. На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго». Сроки ремонта теплотрассы уточняем.

ФОТО: Михаил Дзиковский