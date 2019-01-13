В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома
Обрушилось противооползневое сооружение во дворе общежития и повредило теплотрассу. Из-за этого в трех домах нарушено теплоснабжение.
- От оперативного дежурного ЕДДС города Сочи поступила информация о разрушении опорной стены из фундаментных блоков на придомовой территории по адресу переулок Павлова, 8А. Повреждена теплотрасса, в трех домах по улице Коммунаров временно нет отопления, - сообщает пресс-служба администрации города. Оползень повредил трубу диаметром 5 сантиметров. На месте происшествия работают служба спасения и специалисты МУП «Сочитеплоэнерго». Сроки ремонта теплотрассы уточняем.
ФОТО: Михаил Дзиковский
Оползень в Сочи.
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