В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В городе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях
В Сочи ждут мокрого снегаФото: Архив "КП"
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Пока часть города топит из-за ливней, власти Сочи ждут в ближайшие 3 часа и до 14 января в предгорной и горной зоне сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
- До 14 января введен режим повышенной готовности в связи погодными условиями, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - До 15 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно. Спасатели просят оставаться бдительными и воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.
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