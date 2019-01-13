В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

СЕГОДНЯ 20:05 2019-01-13T20:05:06+03:00

В городе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях

Изменить размер текста: A A

Пока часть города топит из-за ливней, власти Сочи ждут в ближайшие 3 часа и до 14 января в предгорной и горной зоне сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- До 14 января введен режим повышенной готовности в связи погодными условиями, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - До 15 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно. Спасатели просят оставаться бдительными и воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.