В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус
Травмы получила 43-летняя женщина [фото, видео]
ФОТО: ГИБДД Сочи
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Авария произошла днем 13 января между Красной поляной и поселком Эсто-Садок. Водитель снегоуборочной машины ехал по крайней правой полосе трассы «Сочи - Красная поляна» и решил развернуться. Но не заметил слева пассажирский автобус № 105 и протаранил его.
- Водитель начал манёвр, не убедившись в его безопасности, и врезался в автобус с пассажирами, ехавший по полосе ближе к центру дороги, - сообщает ГИБДД Сочи. - В аварии травмы получила 43-летняя пассажирка автобуса.
В Сочи снегоуборочная машина столкнулась с пассажирским автобусом.
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