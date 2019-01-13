В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 20:55 2019-01-13T21:32:07+03:00

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Авария произошла днем 13 января между Красной поляной и поселком Эсто-Садок. Водитель снегоуборочной машины ехал по крайней правой полосе трассы «Сочи - Красная поляна» и решил развернуться. Но не заметил слева пассажирский автобус № 105 и протаранил его.

- Водитель начал манёвр, не убедившись в его безопасности, и врезался в автобус с пассажирами, ехавший по полосе ближе к центру дороги, - сообщает ГИБДД Сочи. - В аварии травмы получила 43-летняя пассажирка автобуса.