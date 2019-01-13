2019-01-13T21:25:05+03:00
Общество

В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию

По словам очевидцев, торговец обозвал клиентку, а она позвала мужа [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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На Центральном рынке города-героя подрался продавец с покупателем. В результате конфликта последнего увезли в реанимацию. Очевидцы утверждают, что перед конфликтом торговец оскорбил клиентку магазина. Женщина позвала своего мужа. Мирно разойтись не удалось, и между мужчинами началась драка.

- Драка произошла в конце декабря, - сказали в пресс-службе УМВД по Новороссийску. - Участники конфликта установлены, по факту ведется проверка. Пострадавший мужчина идет на поправку.

В Новороссийске продавец подрался с покупателем.

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