В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию

СЕГОДНЯ 21:25 2019-01-13T21:25:05+03:00

По словам очевидцев, торговец обозвал клиентку, а она позвала мужа [видео]

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На Центральном рынке города-героя подрался продавец с покупателем. В результате конфликта последнего увезли в реанимацию. Очевидцы утверждают, что перед конфликтом торговец оскорбил клиентку магазина. Женщина позвала своего мужа. Мирно разойтись не удалось, и между мужчинами началась драка.

- Драка произошла в конце декабря, - сказали в пресс-службе УМВД по Новороссийску. - Участники конфликта установлены, по факту ведется проверка. Пострадавший мужчина идет на поправку.