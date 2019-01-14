В Краснодаре 14 января уберут главную городскую елку

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-14T07:16:07+03:00

Вместо нее на площади театра Драмы установят вазоны с магнолиями

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Главную елку кубанской столицы демонтируют сегодня, 14 января. Как раз сразу после празднования строго Нового года. Разборка лесной красавицы займет несколько дней.

- Но театральная площадь не останется пустой, туда вернут вазоны с магнолиями, которые на время новогодних праздников были размещены вдоль улицы Красной между Пашковской и длинной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Для 28 новых саженцев -уже взрослых растений высотой 2,5 метра еще в декабре изготовили новые вазоны из стеклокомпозитных материалов, они прочные и долговечные, обладают влаго- и морозостойкостью.

Сорт «Magnolia Heaven Scent» вырастает до 4–5 метров. Цветы у магнолии крупные. Радовать жителей и гостей Краснодара своей красотой начнет уже ранней осенью.