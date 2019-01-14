2019-01-14T07:44:44+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без прав

За это ему грозит до двух лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без правВ Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без правФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Инспекторы дорожно-патрульной службы Щербиновского района ночью находились на маршруте патрулирования. Они задержали отечественный автомобиль, за рулем которого был 34-летний местный житель. Он явно находился в алкогольном опьянении. Правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина от него отказался. Также у него не было прав на управление автомобилем.

Местного жителя задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что у задержанного нет права управления машиной, кроме того ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. По решению суда ему было назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крыше
Стало известно, что в жестком ДТП на Кубани погибли две 70-летние женщины
В Лабинске из запертого дома вызволили двухлетнего ребенка
На Кубани из квартиры мужчины вынесли телевизор, сварочный аппарат, лобзик и шуруповерт
В Славянском районе продавец забрал из сейфа салона сотовой связи 20 тысяч рублей
На Кубани Hyundai отлетел в столб от столкновения с ВАЗ – 2112
В Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая работникам сигнальным пистолетом
В Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажки
В краевой столице покажут репродукции Фриды Кало
На Кубани у женщины украли банку с деньгами, которую она закопала на приусадебном участке
На Кубани нейрохирурги применили особую методику лечения и спасли женщину с переломом шеи
Первый курсантский бал прошел в Краснодарском военном училище имени Штеменко
В первой городской больнице Новороссийска ввели новый режим посещений
В Краснодаре 14 января уберут главную городскую елку
В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию
В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома
Под Новороссийском в ДТП погибла девушка
В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу
ГК «Кубань» победила «Ларвик» в Кубке ЕГФ
Крупный пожар в Краснодаре: эвакуировали 6 человек
Спортсмены Краснодара завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира