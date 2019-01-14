В Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без прав

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-14T07:44:44+03:00

За это ему грозит до двух лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Инспекторы дорожно-патрульной службы Щербиновского района ночью находились на маршруте патрулирования. Они задержали отечественный автомобиль, за рулем которого был 34-летний местный житель. Он явно находился в алкогольном опьянении. Правоохранители предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина от него отказался. Также у него не было прав на управление автомобилем.

Местного жителя задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что у задержанного нет права управления машиной, кроме того ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. По решению суда ему было назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.