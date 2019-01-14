В первой городской больнице Новороссийска ввели новый режим посещений

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-14T08:07:55+03:00

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- В городе-герое в первой городской больнице введен новый режим посещений, - об этом рассказала пресс-секретарь учреждения здравоохранения Елена Ковлакас.

Теперь навестить родных и близких местные жители смогут в первой половине дня с 11:00 до 13:00 и во второй половине дня – с 17:00 до 19:00.

Как сообщает горздрав Новороссийска, в скором времени в больнице заработает бюро пропусков. Это необходимо для того, чтобы в палатах не скапливалось одновременно большое число посетителей, которые образуют многочасовые очереди.

С марта главврач первой городской больницы Валерий Корхмазов введет ежедневные часы приема больных и их родственников.

Напомним, в Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию. По словам очевидцев, торговец обозвал клиентку, а она позвала мужа [видео]