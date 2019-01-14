2019-01-14T08:54:56+03:00
Общество

Первый курсантский бал прошел в Краснодарском военном училище имени Штеменко

Он состоялся в лучших традициях русской армии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Южного военного округаФото: пресс-служба Южного военного округа
Изменить размер текста:

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Штеменко впервые прошел курсантский бал. На него пригласили лучших курсантов училища. Это и отличники учебы, различные победители олимпиад, спортивных соревнований, а также студентки из трёх ведущих вузов кубанской столицы.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

На балу не забыли не только про танцевальные традиции 19 века, но и про современные движения и музыку. На мероприятии были различные конкурсы, номера самодеятельности, которые помогли разнообразить атмосферу вечера.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

На балу выступал курсантский вокальный ансамбль «Катюша». Призеры XIII Всероссийского фестиваля народного творчества исполнили композиции советских и российских композиторов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Фото: пресс-служба Южного военного округа

- В современной истории учебного заведения прошедший курсантский бал был первым. Он станет одной из традиций Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крыше
Стало известно, что в жестком ДТП на Кубани погибли две 70-летние женщины
В Лабинске из запертого дома вызволили двухлетнего ребенка
На Кубани из квартиры мужчины вынесли телевизор, сварочный аппарат, лобзик и шуруповерт
В Славянском районе продавец забрал из сейфа салона сотовой связи 20 тысяч рублей
На Кубани Hyundai отлетел в столб от столкновения с ВАЗ – 2112
В Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая работникам сигнальным пистолетом
В Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажки
В краевой столице покажут репродукции Фриды Кало
На Кубани у женщины украли банку с деньгами, которую она закопала на приусадебном участке
На Кубани нейрохирурги применили особую методику лечения и спасли женщину с переломом шеи
В первой городской больнице Новороссийска ввели новый режим посещений
В Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без прав
В Краснодаре 14 января уберут главную городскую елку
В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию
В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома
Под Новороссийском в ДТП погибла девушка
В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу
ГК «Кубань» победила «Ларвик» в Кубке ЕГФ
Крупный пожар в Краснодаре: эвакуировали 6 человек
Спортсмены Краснодара завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира