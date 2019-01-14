Первый курсантский бал прошел в Краснодарском военном училище имени Штеменко

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-14T08:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Штеменко впервые прошел курсантский бал. На него пригласили лучших курсантов училища. Это и отличники учебы, различные победители олимпиад, спортивных соревнований, а также студентки из трёх ведущих вузов кубанской столицы.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

На балу не забыли не только про танцевальные традиции 19 века, но и про современные движения и музыку. На мероприятии были различные конкурсы, номера самодеятельности, которые помогли разнообразить атмосферу вечера.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

На балу выступал курсантский вокальный ансамбль «Катюша». Призеры XIII Всероссийского фестиваля народного творчества исполнили композиции советских и российских композиторов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа

- В современной истории учебного заведения прошедший курсантский бал был первым. Он станет одной из традиций Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.