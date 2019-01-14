2019-01-14T09:20:42+03:00
Общество

На Кубани нейрохирурги применили особую методику лечения и спасли женщину с переломом шеи

Операция длилась 3 часа
Александра ПОДУШКО
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На Кубани нейрохирурги применили особую методику и спасли женщину с переломом шеиНа Кубани нейрохирурги применили особую методику и спасли женщину с переломом шеиФото: Алексей БУЛАТОВ
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58-летнюю жительницу одного из районов края доставили в больницу с травмами головы, ребер, таза, голени. У нее был также перелом второго шейного позвонка, из-за которого она могла погибнуть.

- Зубовидный отросток позвонка, был полностью оторван и смещен, поэтому голова женщины сместилась назад и вбок, а осколки позвонка могли повредить спинной мозг, - сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Врачи нейрохирургического отделения №3 краевой клинической больницы № 1 выбрали проверенную методику лечения – фиксацию шеи с помощью четырех винтов. В задние дуги позвонка вкрутили винты, их разместили с перекрестом. Хирургическое вмешательство длилось почти 3 часа и закончилось успешно.

Вскоре больную перевели в травматологический центр краевой клинической больницы для дальнейшего лечения. Сегодня женщина чувствует себя хорошо.

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