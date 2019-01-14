СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-14T09:30:43+03:00

На Кубани у женщины украли банку с деньгами, которую она закопала на приусадебном участке Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В дежурную часть полиции Тимашевского района обратилась жительница хутора Ольховского. Женщина рассказала, что у нее украли деньги. Местная жительница закопала банку со своими сбережениями на приусадебном участке для сохранности, а позже не обнаружила тары на месте. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они осмотрели участок, опросили соседей. Выяснилось, что накануне потерпевшая попросила своего знакомого помочь ей по хозяйству и прополоть палисадник. Подозреваемого в краже 44-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Местный житель похищенные деньги потратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Он может сесть в тюрьму на 5 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.