2019-01-14T09:52:32+03:00
Общество

В краевой столице покажут репродукции Фриды Кало

Выставка откроется 17 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: artzal.ruФото: artzal.ru
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В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств жители и гости кубанской столицы смогут увидеть репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало. Посмотреть на произведения можно уже 17 января.

Фрида Кало родилась в Койокане, пригороде Мехико. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу. изучала медицину в «Препаратории», где познакомилась с будущим мужем, известным мексиканским художником Диего Риверой. В 18 лет она попала в аварию и получила перелом позвоночника. Она была прикована к постели. Первой картиной художницы стал автопортрет, и это определило основное направление творчества.

- На нее также очень сильно повлияло народное мексиканское творчество, культура доколумбовых цивилизаций Америки. В ее творчестве множество символов и различных фетишей, - рассказали организаторы выставки.

Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал и ее муж, художник Диего Ривера.

Картины исполнены в технике «жикле» - шедевры напечатаны на натуральном холсте. Воспроизведены мельчайшие нюансы цвета и светотени, переданы характер и фактура мазка.

Каждая работы на выставке сопровождается описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Выставка продлится до 24 февраля.

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств находится на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билета – от 150 до 250 рублей.

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