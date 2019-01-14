2019-01-14T10:08:26+03:00
Происшествия

В Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажки

Об этом стало известно от очевидцев [Видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажкиВ Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажкиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Армавире около 01:00 14 января произошло ЧП во дворе многоэтажного дома по улице Шаумяна. Очевидцы, утверждают, что до взрыва машины, двое парней что-то чинили в автомобиле ВАЗ-2109.

- И тут взрыв сильный. И крыша огненная летит. Думал, что она упадет на крышу машины моего отца во дворе. Но она в ветках застряла и упала на землю – поделился своими наблюдениями один из жителей города, который стал очевидцем случившегося.

Скорее всего у автомобиля взорвался газовый баллон, который был установлен в багажнике. Перед ЧП местные жители чувствовали запах газа.

Двое мужчин успели отогнать свои машины с места происшествия. Парни, которые чинили отечественную легковушку, также успели отбежать на безопасное расстояние.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Машины взорвалась во дворе дома в Армавире.Видео: социальные сети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крыше
Стало известно, что в жестком ДТП на Кубани погибли две 70-летние женщины
В Лабинске из запертого дома вызволили двухлетнего ребенка
На Кубани из квартиры мужчины вынесли телевизор, сварочный аппарат, лобзик и шуруповерт
В Славянском районе продавец забрал из сейфа салона сотовой связи 20 тысяч рублей
На Кубани Hyundai отлетел в столб от столкновения с ВАЗ – 2112
В Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая работникам сигнальным пистолетом
В краевой столице покажут репродукции Фриды Кало
На Кубани у женщины украли банку с деньгами, которую она закопала на приусадебном участке
На Кубани нейрохирурги применили особую методику лечения и спасли женщину с переломом шеи
Первый курсантский бал прошел в Краснодарском военном училище имени Штеменко
В первой городской больнице Новороссийска ввели новый режим посещений
В Щербиновском районе 34-летний пьяный водитель сель за руль без прав
В Краснодаре 14 января уберут главную городскую елку
В Новороссийске продавец подрался с покупателем: последнего увезли в реанимацию
В Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус
В Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома
Под Новороссийском в ДТП погибла девушка
В Адлере затопило подъезд к железнодорожному вокзалу
ГК «Кубань» победила «Ларвик» в Кубке ЕГФ
Крупный пожар в Краснодаре: эвакуировали 6 человек
Спортсмены Краснодара завоевали 32 медали чемпионатов Европы и мира