В Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-14T10:08:26+03:00

Об этом стало известно от очевидцев [Видео]

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В Армавире около 01:00 14 января произошло ЧП во дворе многоэтажного дома по улице Шаумяна. Очевидцы, утверждают, что до взрыва машины, двое парней что-то чинили в автомобиле ВАЗ-2109.

- И тут взрыв сильный. И крыша огненная летит. Думал, что она упадет на крышу машины моего отца во дворе. Но она в ветках застряла и упала на землю – поделился своими наблюдениями один из жителей города, который стал очевидцем случившегося.

Скорее всего у автомобиля взорвался газовый баллон, который был установлен в багажнике. Перед ЧП местные жители чувствовали запах газа.

Двое мужчин успели отогнать свои машины с места происшествия. Парни, которые чинили отечественную легковушку, также успели отбежать на безопасное расстояние.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.