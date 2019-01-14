2019-01-14T10:20:17+03:00
Происшествия

В Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая работникам сигнальным пистолетом

Он похитил более 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая сигнальным пистолетомВ Анапе мужчина ограбил офис кредитования, угрожая сигнальным пистолетомФото: Мила СТРИЖ
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- В Анапе в дежурную часть отделения полиции обратился работник местного кредитного учреждения. Он рассказал, что в помещение офиса ворвался неизвестный мужчина. Он угрожал пистолетом и требовал выдать ему деньги из кассы. Злоумышленник унес с собой более 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Они установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец Архангельской области. Его задержали на городском автовокзале.

Злоумышленник рассказал, что угрожал работникам офиса кредитования сигнальным пистолетом, который позже выбросил в море. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина может попасть в тюрьму на 10 лет.

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