На Кубани Hyundai отлетел в столб от столкновения с ВАЗ – 2112

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-14T10:43:46+03:00

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В Краснодарском крае станице Анастасиевской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Hyundai Solaris двигался из центра навстречу ВАЗ 2112. Водителя иномарки занесло на повороте и он столкнулся лоб в лоб с ВАЗ – 2112, от удара Hyundai отбросило в столб.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС».

На место происшествия выехали спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС». Они помогли выбраться водителю и пассажиру Hyundai Solaris и водителю ВАЗ-2112 из автомобилей.

- Госпитализация участникам ДТП не потребовалась, - сообщили "Комсосольской правде - Кубань" в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, в Сочи снегоуборочная машина протаранила пассажирский автобус. Травмы получила 43-летняя женщина.

Авария произошла днем 13 января между Красной поляной и поселком Эсто-Садок. Водитель снегоуборочной машины ехал по крайней правой полосе трассы «Сочи - Красная поляна» и решил развернуться. Но не заметил слева пассажирский автобус № 105 и протаранил его.