СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-14T10:54:11+03:00

В Славянском районе продавец забрал из сейфа салона сотовой связи 20 тысяч рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За это он может отсидеть в тюрьме два года

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Правоохранители Славянского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Бухгалтер одного из местных салонов сотовой связи обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она сообщила о том, что при проведении проверки финансовой документации она обнаружили недостачу 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению имущества причастен продавец салона сотовой связи. Мужчина, имел доступ с к сейфу, где хранились деньги.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

- Сейчас в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.