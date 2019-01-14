СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-14T11:09:25+03:00

На Кубани из квартиры мужчины вынесли телевизор, сварочный аппарат, лобзик и шуруповерт Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть отдела полиции Туапсинского района обратился местный житель. Он рассказл, что ночью из его квартиры пропали телевизор, сварочный аппарат, лобзик и шуруповерт. Сумма общего ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через открытое окно на первом этаже дом. В это время хозяин мирно спал. В квартире правоохранители обнаружили и изъяли следы обуви и пальцев рук, предположительно оставленные преступником.

При проверке по базам учетов МВД правоохранители установили причастность к совершению преступления ранее судимого 18-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Технику и инструменты, которые нашли у злоумышленника, вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Следствие продолжается.