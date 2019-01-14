2019-01-14T11:19:41+03:00
Происшествия

В Лабинске из запертого дома вызволили двухлетнего ребенка

Во время спасительной операции мальчик спокойно смотрел мультики
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службе «Кубань-СПАС».Фото: пресс-службе «Кубань-СПАС».
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В Краснодарском крае 12 января произошел инцидент. Молодая женщина, которая вызвала спасателей рассказала, что в ее дом захлопнулась дверь. Внутри помещения остался ее 2-летний сын. Она пыталась сама справиться с дверью, но все безрезультатно.

- Сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС», выехали на место происшествия, при помощи шанцевого инструмента открыли входную дверь домовладения. Ребенок не успел испугаться, наоборот, во время спасительной операции он спокойно смотрел мультфильмы, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, в Краснодарском крае станице Анастасиевской произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Hyundai Solaris двигался из центра навстречу ВАЗ 2112. Водителя иномарки занесло на повороте и он столкнулся лоб в лоб с ВАЗ – 2112, от удара Hyundai отбросило в столб.

На место происшествия выехали спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС». Они помогли выбраться водителю и пассажиру Hyundai Solaris и водителю ВАЗ-2112 из автомобилей.

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