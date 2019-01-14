2019-01-14T11:33:52+03:00
Происшествия

Стало известно, что в жестком ДТП на Кубани погибли две 70-летние женщины

Все участники аварии были госпитализированы
Александра ПОДУШКО
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Авария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюАвария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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Напомним, 12 января в Павловском районе 40-летний водитель Renault, двигаясь в сторону Тихорецка, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Volkswagen, за рулем которого 46-летний мужчина.

По уточненным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, в результате происшествия погибли две 70-летние пассажирки автомобиля Renault, водитель и еще один пассажир получили ранения.

Авария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- Водитель и пассажир второй иномарки также получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе «Комсомольской правде - Кубань» отдела пропаганды краевого УГИБДД

Авария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Авария в павловском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

13 января сайт kuban.kp.ru писал о том, что в Павловском районе в аварии один человек погиб, пятеро в больнице. ДТП случилось в районе 14-го километра автодороги «Кавказ».

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