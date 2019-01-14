2019-01-14T11:44:54+03:00
Происшествия

В Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крыше

Секретное место было набито сигаретами
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крышеВ Сочи на границе задержали иномарку с тайником в крышеФото: Олег УКЛАДОВ
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На границе в Сочи задержали владельца автомобиля, который пытался провезти табачную продукцию контрабандой.

На линии паспортного в ходе осмотра машины марки Volkswagen Crafter пограничник обнаружили деформацию потолочного перекрытия. 32-летний водитель не смог внятно объяснить сотрудникам границы причины ее появления.

- Правоохранители решили провести дополнительный осмотр машины. Оказалось, что в пространстве между внешней и внутренней обшивкой корпуса находятся посторонние предметы. Из тайника извлекли 125 блоков сигарет известного производителя, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль изъяли из транспортного потока. Табачную продукцию направили на экспертизу. По результатам оценки таможенники примут процессуальное решение.

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