В Сочинском художественном музее откроется выставка «Прикоснись к картине»
В Сочинском художественном музее откроется выставка «Прикоснись к картине». Это уже вторая часть проекта художницы Ольги Хрисановой. В первый раз она выставлялась в 2014 году.
- Картины будут интересны всем, кто интересуется искусством - отметила художница. Полонта дают возможность понять изобразительное искусство через прикосновение. Художница создала произведения таким образом, чтобы зритель мог стать частью проекта и смело трогал их, не боясь повредить
- Выставка откроется 18 января в 15:00 и будет работать до 17 февраля. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
При этом образцовый ансамбль современного танца «Импрессия» представит специальное танцевальное предложение, подготовленное для выставки.
Напомним, в краевой столице покажут репродукции Фриды Кало. Выставка откроется 17 января.