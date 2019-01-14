СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-14T11:57:44+03:00

Гости и жители города смогут пощупать произведения искусства уже 18 января

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В Сочинском художественном музее откроется выставка «Прикоснись к картине». Это уже вторая часть проекта художницы Ольги Хрисановой. В первый раз она выставлялась в 2014 году.

- Картины будут интересны всем, кто интересуется искусством - отметила художница. Полонта дают возможность понять изобразительное искусство через прикосновение. Художница создала произведения таким образом, чтобы зритель мог стать частью проекта и смело трогал их, не боясь повредить

- Выставка откроется 18 января в 15:00 и будет работать до 17 февраля. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

При этом образцовый ансамбль современного танца «Импрессия» представит специальное танцевальное предложение, подготовленное для выставки.

Напомним, в краевой столице покажут репродукции Фриды Кало. Выставка откроется 17 января.