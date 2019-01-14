2019-01-14T13:09:25+03:00
Происшествия

В Сочи в аварии пострадали лошади

Видеозапись последствий происшествия появилась в соцсетях [Видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В ночь на 14 января на трассе «Адлер -Красная Поляна» автомобиль сбил двоих лошадей. Иномарка на большой скорости врезалась в лошадей. Водитель и пассажир получили травмы. Лошади также сильно пострадали, как видно на видео.

Судя по всему, у животных переломаны ноги. На место прибыли сотрудники МЧС. Других подробностей дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается.

Напомним, в Армавире взорвался ВАЗ-2109 во дворе многоэтажки. Об этом стало известно от очевидцев.

В Армавире около 01:00 14 января произошло ЧП во дворе многоэтажного дома по улице Шаумяна. Очевидцы, утверждают, что до взрыва машины, двое парней что-то чинили в автомобиле ВАЗ-2109.

Двое мужчин отогнали свои машины с места происшествия. Парни, которые чинили отечественную легковушку, также успели отбежать на безопасное расстояние.

В Сочи под колеса машины попали лошади.Видео: социальные сети

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