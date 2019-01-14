В Новороссийске произошел пожар в многоэтажке

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-14T12:30:39+03:00

На месте работали девять человек и три единицы техники и несколько машин скорой помощи

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Пожар случился вечером 13 января в Новороссийске в пятиэтажном доме по улице Видова. На место происшествия выехали пожарные наряды и несколько машин скорой помощи.

ЧП случилось около 21:33. К 21:28 на место уже прибыли сотрудники МЧС, а вскоре и медики.

Фото: gorod-novoross.ru

Специалисты выяснили, что пламя разгорелось в одной из комнат пятиэтажного дома, которое является общежитием. Один из жильцов дома считает, что возможная причина пожара - замыкание электропроводки.

По предварительным данным, квартира, в которой произошло возгорание, сгорела полностью. Также пострадало не менее 6 квартир, которые затопило водой в результате тушения огня.

Фото: gorod-novoross.ru

- В 21:57 пожар был полностью локализован, а в 22:04 – ликвидирован, сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.