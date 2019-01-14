2019-01-14T12:41:32+03:00
Общество

Названа средняя зарплата журналиста на Кубани

В Краснодаре конкуренция среди специалистов этой сфере составила до 10 человек на место
Александра ПОДУШКО
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Названа средняя зарплата журналиста на КубаниНазвана средняя зарплата журналиста на КубаниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- В прошлом 2108 году зарплата на рынке труда в сфере СМИ варьировались от 25 до 30 тысяч рублей в месяц. На Кубани конкуренция среди специалистов этой сферы составила от 8 до 9 человек на место, а в Краснодаре – до 10, - сообщили в пресс-службе Hh.ru.

Число вакансий в сфере «Искусство/Масс-медиа» в крае выросло на 12процентов, количество резюме – на 28.

По данным специалистов, наиболее востребованы на рынке работники из сферы журналистики (10%), на втором месте – из литературы и редакторской деятельноси (5%), на третьем месте расположилась – издательская сфера (5%).

Отмечают, что специалисты с журналистским образованием повышают уровень квалификации, чтобы найти работу в смежным сферах – копирайтинге, SMM, PR, видеоблогерстве и других.

Видеоблогер в кубанской столице может заработать до 60 тысяч рублей в месяц, а сопртивный репортер со знанием английского языка в Сочи – до 300 евро.

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